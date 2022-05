थाना प्रभारी के दखल पर माना बस चालक

भोपाल से परासिया आ रहे हास्य कवि वाहेगुरू भाटिया के साथ बस चालक ने अभद्रता की। इसकी नामजद शिकायत पुलिस थाना परासिया में दर्ज कराई है। भाटिया ने बताया कि मंगलवार रात लगभग एक बजे सेवासूत्र बस से वह परासिया पहुंचे। जहां बायपास भगतसिंह तिराहे पर परासिया की सवारियों को बस चालक उतारने लगा। सवारियों में काफी संख्या में महिलांए थीं। सभी ने चालक को बस स्टैंड छोडऩे के लिए कहा। इस पर बस चालक नाराज हो गया।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. भोपाल से परासिया आ रहे हास्य कवि वाहेगुरू भाटिया के साथ बस चालक ने अभद्रता की। इसकी नामजद शिकायत पुलिस थाना परासिया में दर्ज कराई है। चित्तौडगढ़ राजस्थान से कवि सम्मेलन में भाग लेकर लौट रहे भाटिया ने बताया कि मंगलवार रात लगभग एक बजे सेवासूत्र बस से वह परासिया पहुंचे। जहां बायपास भगतसिंह तिराहे पर परासिया की सवारियों को बस चालक उतारने लगा। सवारियों में काफी संख्या में महिलांए थीं। सभी ने चालक को बस स्टैंड छोडऩे के लिए कहा। इस पर बस चालक नाराज हो गया। वाहेगुरू भाटिया ने बताया कि उन्होने कंडक्टर और बस चालक को बताया कि बस स्टैंड यहां से दो किमी दूर है। इसके बाद भी चालक ने उनसे अभद्रता के बाद थाना प्रभारी को बताया। उनके हस्तक्षेप के बाद बस को स्टैण्ड तक लाया गया। यहां भी बस चालक ने यात्रियों से दुव्र्यहार किया। लोगों ने रात में बसों को स्टैंड तक लाने व चालक के विरूद्व कार्यवाही की मांग की है। इधर नगर के वार्ड क्र 21 निवासी वेकोलि कर्मी ममता भलावी की 22 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी भलावी कश्यप का शव मंगलवार शाम को घर के कमरे में रस्सी से लटका मिला। लक्ष्मी का विवाह डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था, पति की म़ृत्यु़ के बाद वह मायके में अपनी मां के साथ रहती थी।अमरवाड़ा के ग्राम बाबू टोला निवासी एक महिला पति के साथ विवाद के बाद से लापता है। नीरज का पत्नी नेहा से मामूली विवाद हुआ था। वह बिना बताए घर से चली गई । 14 माह की बच्ची को भी छोड़ गई ।

