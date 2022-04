बिजली के झूलते तारों को डंडे से ऊंचा कर गुजरते हैं बस-ट्रक

बिछुआ नगर में पिछले कई साल से ट्रकों के क्लीनरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। सडक़ के ऊपर झूलते बिजली के तारों को डंडे से ऊंचा करते है, तब जाकर ट्रक निकलता है। यहीं हालत बसों की है। शांति समिति में बैठक में कई बार मुद्दा उठाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही।

छिन्दवाड़ा/बिछुआ. नगर में पिछले कई साल से ट्रकों के क्लीनरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। सडक़ के ऊपर झूलते बिजली के तारों को डंडे से ऊंचा करते है, तब जाकर ट्रक निकलता है। यहीं हालत बसों की है। शांति समिति में बैठक में कई बार मुद्दा उठाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। नगर के वार्ड 6और वार्ड 10 में मेन रोड़ पर बिजली के तार कई सालों से झूल रहे हैं। ट्रक और बस गुजरते समय तार वाहन से टकरा सकते है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मगर एमपीईबी बिछुआ के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे है। बिजली के तार शिफ्ट करने के लिए तीन साल पहले पोल भी लगाया गया था। इसके बाद भी तार शिफ्ट नहीं किए गए। पुलिस थाना बिछुआ में जब

भी शांति समिति की बैठक होती है। सदस्य इस मुद्दे को एमपीईबी अधिकारियों के समक्ष रखते हैं। अधिकारी दो -तीन दिन में तार शिफ्ट करने की बात कहकर टाल देते हैं। इधर चौरई के पूर्व विधायक पं. रमेश दुबे ने बुधवार को केदारपुर में आग से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। दुबे ने एसडीएम से फोन पर बात की और नुकसान का मूल्यांकन कर भुगतान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने किसानों को शासन -प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। जुन्नारदेव में थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए डीजे संचालकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि डीजे की आवाज कम रखें। देर रात तक डीजे नहीं बजाएं। बैठक में शहर के डीजे संचालकों सहित उप निरीक्षक प्रेमचंद्र राठी व पुलिस अमला मौजूद रहा।

