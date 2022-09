पुराने बर्तन चमकाने आए,सोने के कंगन ले उड़े

पांढुर्ना नगर के गुरूनानक वार्ड में बुधवार को दो ठग एक महिला को झांसा दे कर साढ़े दस तोला सोने के दो कंगन ले गए। सुबह 11 बजे कोट पहने सांवले रंग के दो शख्स गिरधर बतरा के निवास पर पहुंचे। ठगों ने कहा कि वे पुराने बर्तन चमका देंगे। पुराना तांबे का लोटा चमका कर दिखाया। बाद में सोने के जेवर चमकाने का झांसा दिया। बहू सास से कंगन मांग लाई। ठगों ने कंगन एक बर्तन में डालकर हल्दी नुमा पानी में उबाले और आधे घण्टे बाद देखने की बात कहकर रफू चक्कर हो गए।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना . नगर के गुरूनानक वार्ड में बुधवार को दो ठग एक महिला को झांसा दे कर साढ़े दस तोला सोने के दो कंगन ले गए। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे कोट पहने सांवले रंग के दो शख्स गिरधर बतरा के निवास पर पहुंचे। बतरा ने बताया घर में नवरात्र की हिसाब से साफ सफाई चल रही है। पत्नी मंदिर जा रही थी । उसने सोने के कंगन पहन रखे थे। ठगों ने उसे जाते देख लिया था और बहू प्राची से कहा कि वे पुराने बर्तन चमका देंगे। पुराना तांबे का लोटा चमका कर दिखाया। बाद में सोने के जेवर चमकाने का झांसा दिया। सास सरला के हाथों के कंगन भी चमकाकर देने का दावा किया। बहू सास से कंगन मांग लाई। ठगों ने कंगन एक बर्तन में डालकर हल्दी नुमा पानी में उबाले और आधे घण्टे बाद देखने की बात कहकर रफू चक्कर हो गए। दस मिनट बाद बहू ने लोटे को देखा तो उसमें जेवर नहीं थे। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने ठगों की तलाश की पर दोनों का पता नहीं चला । बढ़ाई गश्त: शारदा कोयला खदान में पिछले दिनों हुई चोरी लूटपाट की वारदातों के बाद पुलिस व वेकोलि सुरक्षा गार्ड ने गश्त बढ़ा दी है। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा, अंबाड़ा चौकी प्रभारी दीपा ठाकुर गश्त के दौरान निगरानी रख रहे हैं। वेकोलि सुरक्षा गार्ड भी लगातार गश्त पर रहते हैं। पुलिस पूर्व में चोरी की घटना को अंजाम देने वालों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों बदमाशों ने खदान पर धावा वाला व लोहे के रस्से व कलपुर्जों को ले गए।

Came to shine old utensils, flew away with gold bracelets