गांवों में सामाजिक चेतना और बदलाव ला सकते हैं युवा

छिन्दवाड़ा/ बिछुआ. शासकीय कॉलेज में ब्लाक स्तरीय युवा मण्डल विकास कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केन्द्र छिंदवाड़ा द्वारा किया गया। नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष धर्मेन्द्र सोनी, बिछुआ व मोहखेड़ ब्लाक के एनवायवी ने सहयोग किया। बिछुआ तथा मोहखेड़ खंड के युवा मंडलों के सदस्यों ने भाग लिया। जिला समन्वयक केके उरमलिया ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी गांव का युवा केंद्र से जुडक़र उस गांव में सामाजिक चेतना और बदलाव लाया जा सकता है। युवा गांव के छोटे बड़े गतिविधियों का नेतृत्व भी करता है। इससे युवा मंडल के सदस्यों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में केंद्र से आए अमित बरखनिया,राहुल बानिया, यश सोनी, बिछुआ के एनवायवी जमुना चोरिया, मोहखेड़ से आरती डोंगरे, दीपक पवार, आनंद वर्मा, मनीषा गंगभोज सहित युवा मण्डल सदस्य उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा मंगलवार को कोपाखेड़ा ग्राम पंचायत भवन में युवा मंडल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया । मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक केके उरमलिया थे। उरमलिया ने अपने सम्बोधन में युवाओं से नेहरू युवा केंद्र से जुडक़र भविष्य निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आपकी नींव मजबूत होती है । उरमलिया ने नेहरू युवा केंद्र की योजनाओं व गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में राहुल बानिया, यश सोनी, रंजना डेहरिया, आकृति जैन, श्याम डेहरिया, रामभरोस काकोडिया, राजकुमारी डेहरिया, राजकुमारी विश्वकर्मा एवं युवा मंडलों के अध्यक्ष सचिव उपस्थित रहे। संचालन प्रगति युवा मंडल के अध्यक्ष अंशुल जैन ने किया।

Can bring social consciousness and change in villages Youth