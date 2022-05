कार्ड बंट गए, अब सामूहिक विवाह निरस्त करना अन्याय

विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा है कि सामूहिक विवाह र्काक्रम निरस्त नहीं किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि 8 जून निश्चित हुई थी। गरीब हितग्राहियों ने विवाह -निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। शादी का निमंत्रण पत्र भी छपवाकर अपने रिश्तेदारों को बांटे जा चुके है। विवाह की सम्पूर्ण तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। अब आदर्श आचार संहिता लागू होना बताकर विवाह कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। यह अनुचित है।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा है कि सामूहिक विवाह र्काक्रम निरस्त नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि 8 जून निश्चित हुई थी। गरीब हितग्राहियों ने विवाह -निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। शादी का निमंत्रण पत्र भी छपवाकर अपने रिश्तेदारों संबंधियों को बांटे जा चुके है। हितग्राहियों द्वारा विवाह की सम्पूर्ण तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। अब आदर्श आचार संहिता का लागू होना बताकर विवाह कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। यह अनुचित है। यदि इन गरीब हितग्राहियों का विवाह निर्धारित तिथि में नहीं होता है तो हितग्राहियों व उनके परिवारों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। विधायक ने कहा विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराए जाएं। विवाह कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार, बैनर-पोस्टर व अन्य किसी माध्यम से नहीं किया जाए। सिर्फ प्रशासन ही विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराए। कलश यात्रा : महाकाल मंदिर इकलेहरा में राम कथा रुद्राभिषेक का आयोजन शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। महंत शिवदास प्रतिदिन सायं 4 से 7 बजे तक संगीतमय राम कथा पर प्रवचन कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि जिस घर में रामायण होता है वहां वास्तु दोष मिटता है। रामायण का पाठ जीवन जीने की सीख देता है । रामायण- भागवत गीता पढऩे सुनने से हमें धर्म का ज्ञान होता है । सनातन संस्कृति से परिचय प्राप्त होता है।उन्होंने कहा कि हमारा देश मातृ प्रधान देश है। हम गाय को भी अपनी माता मानते हैं। गीता ,गंगा, गायत्री ,तुलसी सब में हम देवी के दर्शन करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है । वहां देवताओं का वास होता है । जहां अपमान होता है । वहां दुख- दरिद्रता रोग का वास होता है। उन्होंने याज्ञवल्क भारद्वाज की कथा सुनाई। 5 जून को पूर्णाहुति भंडारा प्रसाद वितरण के साथ कथा का समापन होगा।

Cards are divided, now it is injustice to cancel the mass marriage