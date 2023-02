सडक़ किनारे पड़े हैं नक्काशी किए हुए स्तम्भ

मां हिंगलाज मंदिर के स्वागत द्वार का काम एमपीआरडीसी की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण अटका हुआ है। विधायक सोहन वाल्मीकि ने स्वागत द्वार निर्माण के लिए विधायक निधि से 28 लाख रुपए मंजूर किए थे। मकराना के पत्थरों से नक्काशी का भव्य स्वागत द्वार का निर्माण किया जाना था। एक वर्ष पूर्व 19 फरवरी को भूमिपूजन किया गया ।

Carved pillars lying on the side of the road