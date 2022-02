बढ़ रहे गृहस्थी में खींचतान के मामले

आम लोगों की गृहस्थी में खींचतान के मामले बढ़ रहे हैं। मामूली बातों पर टकराव इस हद तक बढ़ रहा है कि अदालत तक जानने की नौबत आ रही है। हालांकि इससे पहले हर सप्ताह परिवार परामर्श केंद्र में पति-पत्नी को बैठा कर समझाने की कोशिश की जाती है। शनिवार को परासिया में एक सप्ताह में 14 प्रकरण आए।

छिन्दवाड़ा/परासिया. आम लोगों की गृहस्थी में खींचतान के मामले बढ़ रहे हैं। मामूली बातों पर टकराव इस हद तक बढ़ रहा है कि अदालत तक जानने की नौबत आ रही है। हालांकि इससे पहले हर सप्ताह परिवार परामर्श केंद्र में पति-पत्नी को बैठा कर समझाने की कोशिश की जाती है। शनिवार को परासिया में एक सप्ताह में 14 प्रकरण आए। एक प्रकरण में पति-पत्नी परिवार से अलग रहते हैं। पति द्वारा सामान्य रुप से समय नहीं देने की बात को लेकर पत्नी ने बताया कि पति रात्रि में घर से चला जाता है और फि र सुबह लौटता है । पति ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह जीवकोपार्जन करने की जुगत में बाहर चला जाता है । उसका काम ही रात में होता है। कार्य के बारे में पूछने पर पति ने कहा कि आप कार्य का अंदाजा लगा सकते है। एक प्रकरण में पत्नी के मरने की धमकी देने से परेशान पति शर्तों पर ही पत्नी को ले जाने के लिए तैयार है। पत्नी कुछ बिन्दुओं पर सहमत नहीं हुई । दोनों पक्ष शंका- आशंका में उलझ गए। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गयी। एक अन्य मामले में पति के नशा करने के कारण उसकी नौकरी छूट गई। अब दैनिक मजदूरी के बाद खर्च के लिए पत्नी को पैसा नहीं देता है। पति का कहना है कि पत्नी माता-पिता की सेवा नहीं करती। पत्नी ने सास द्वारा मारपीट करने की बात कही। पत्नी साथ में रहने के लिए तैयार है। दंपती को सोच विचार कर सामंजस्य बनाने के लिये 15 दिन का समय दिया गया। एक प्रकरण में पति वेकोलि में कार्यरत हैं और शुगर से पीडि़त है। अस्पताल में पलंग से गिरने से जख्मी हो गया। छह वर्ष पूर्व विवाह हुआ । चार वर्ष की एक बेटी है। पत्नी मायके चली गई। उसके परिजन ससुराल भेजने से मना करते हैं। पत्नी का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं। वह ससुराल से अलग होने पर पति के साथ रहने पर सहमत है। समझौते की गुंजाइश नहीं होने के कारण न्यायालय जाने की सलाह दी गई।

Cases of tussle in the growing household