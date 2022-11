जिस कुएं से घरों में जलापूर्ति,उसमें मरी पड़ी बिल्ली

लिंगा के सरकारी कुएं में एक बिल्ली कई दिनों से मरी पड़ी रही व उसी के पानी की नलों से आपूर्ति होती रही। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे। उन्हें कुएं के अंदर मरा पशु दिखाई दिया, जो सड़-गल गया था। ग्रामीणों ने कहा कि अगर दूषित पानी पीने से कोई बीमारी फैलती है, तो इसके लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगी। इसी पानी को लोग पीते हैं । पूजा-पाठ में उपयोग किया जाता है।

Cat lying dead in the well from which water is supplied to the houses