आवारा मवेशी पकड़ कर सरपंच को सौंपे

आवारा मवेशियों से परेशान पनारा के किसानों ने एक दर्जन आवारा मवेशियों को पकड़ कर सरपंच को सौंप दिया है। उनका कहना है कि मवेशी खेतों में घुस कर फ सल बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि वैसे भी अधिक बारिश होने की वजह से मक्का, सोयाबीन की फसल में काफी नुकसान हो चुका है, जो बची है उसे अब आवारा मवेशी बर्बाद कर रहे हैं।

छिन्दवाड़ा/ डुंगरिया. आवारा मवेशियों से परेशान पनारा के किसानों ने एक दर्जन आवारा मवेशियों को पकड़ कर सरपंच को सौंप दिया है। उनका कहना है कि मवेशी खेतों में घुस कर फ सल बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि वैसे भी अधिक बारिश होने की वजह से मक्का, सोयाबीन की फसल में काफी नुकसान हो चुका है, जो बची है उसे अब आवारा मवेशी बर्बाद कर रहे हैं। परेशान किसानों ने मंगलवार रात खेतों में घुसे हुए करीब एक दर्जन मवेशियों को पकड़ कर पेड़ों से बांध दिया। ग्रामीण राजेश उईके, गंगा विश्वकर्मा, भंवर सिंह ,रामदास धुर्वे, अमर सिंह धुर्वे, छबीलाल विश्वकर्मा ने पनारा सरपंच को सूचना देकर बुलाया व समाधान की मांग की। वहीं नागपुर- छिंदवाड़ा मार्ग पर ग्राम पंचायत सातनूर के टी पॉइंट पर आवारा मवेशियों के जमावड़े से हादसे का डर बना रहता है। आवारा मवेशी शाम 5 बजे से देर रात तक इस मार्ग पर बैठे रहते हैं । वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। आवारा मवेशियों को ग्राम पंचायत सातनूर का कर्मचारी विजय सिरसाठ भगाने का काम करता है । मवेशियों के बारे में ग्राम पंचायत ने कई बार इनके मालिकों को घरों पर बांधने के लिए कहा , लेकिन मवेशी मालिकों ने ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत सचिव शेषराव उईके ने बताया कि कई बार ग्राम मवेशी मालिकों को समझाने के बावजूद भी वे मानने को तैयार नहीं है। इनसे सडक़ दुर्घटना का डर रहता है। इधर अमरवाड़ा में आवारा पशुओं की धरपकड़ शुरू की गई । सडक़ों पर घूम रहे मवेशियों को पकडक़र नगर के बाहर छोड़ा गया। पहले दिन 7 आवारा मवेशी पकड़े गए। साथ ही पशुपालकों से कहा जा रहा है कि मवेशियों को अपने घरों में बांधे अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

Catching stray cattle and handing it over to the sarpanch