कोठे में लगी आग से मवेशी और कृषि उपकरण जले

पठराखोकर में सोमवार देर रात एक किसान के कोठे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हादसे में एक मवेशी की जलने से मौत हो गई। दो मवेशी झुलस गए। कोठी में रखे किसान के पाइप, मवेशियों का चारा, लकड़ी कवेलू आदि सामग्री जलकर खाक हो गई करीब दो लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है।

Cattle caught in fire in shed and agricultural equipment burnt