जुआ-सट्टा खेलने और खिलाने वालों को दबोचा

पुलिस ने कई स्थानों पर सटटा और जुआ खेलते हुए लोगों पर कार्रवाई की है। परासिया में रेलवे ब्रिज के पास जलील अहमद खान ( 69) निवासी टेक मोहल्ला के पास से सट्टा पर्ची और 430 रुपए जब्त किए। इसी तरह वार्ड 16 में जगदीश बाई गौर (48) से 540 रुपए जब्त कर सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी तरह तीन स्थानों पर जुआरियों को गिरफ्तार किया गया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. पुलिस ने कई स्थानों पर सटटा और जुआ खेलते हुए लोगों पर कार्रवाई की है। परासिया में रेलवे ब्रिज के पास जलील अहमद खान ( 69) निवासी टेक मोहल्ला के पास से सट्टा पर्ची और 430 रुपए जब्त किए। इसी तरह वार्ड 16 में जगदीश बाई गौर (48) से 540 रुपए जब्त कर सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी तरह तीन स्थानों पर जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। ईडीसी कालोनी के पास गोलू प्रजापति (35) निवासी वार्ड 15, शहजाद खान (50) निवासी वार्ड दो एवं अन्य से ताश के पत्ते एवं 760 रूपए जब्त किए गए हैं। भट्टी मोहल्ला रेलवे स्टेशन के पास ग्राउंड में जुआ खेलते हुए बिजेन्द्र उर्फ राजबहादुर चौरसिया (33) निवासी मैगजीन लाइन एवं अन्य से 52 670 रुपए जब्त किए । भट्टी मोहल्ला नाला पुलिया के पास जुआ खेलते रामदास कहार (42 ) निवासी वार्ड 10 एवं अन्य दो लोगों के पास से ताश पत्ते तथा 770 रुपए जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ग्राम हथियागढ से पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। 29 वर्षीय उमरन उइके के पास से दस लीटर कच्ची शराब बरामद कर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। डुंगरिया पुलिस ने वन ग्राम कालीमाटी के एक घर में रखी 8 लीटर शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध 8 लीटर शराब बरामद की। ग्राम बडचिचोली में पिछले दिनों खेत में खेत में विस्फोटक सामग्री चबाने से जख्मी भैंस की मौत हो गई। ढाना रोड पर किसान गंगाधर डोंगरे अपने खेत में भैंस को चरा रहा था।

Game of gambling in district headquarters in Singrauli