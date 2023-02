ढाई साल में ही उखड़ गई सीसी रोड

ग्राम पंचायत गोरेघाट के जैतपुर खुर्द में वर्ष 2020 में 2 लाख 63 हजार की लागत से बनी सीसी रोड ढाई साल में ही उखड़ चुकी है। यह सडक़ हरीचंद के मकान से बोरवेल तक बनाई गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण घटिया किया गया था। अब यहां उखड़ी हुई गिट्टी और गड्ढे ही रह गए है।

CC road was uprooted in two and a half years