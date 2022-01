स्वच्छता में उपलब्धि पर दमुआ में मनाया जश्न

स्वच्छता रैकिंग में दमुआ नगर पालिका परिषद को वन स्टार के साथ पच्चीस लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए जाने की खुशी मनाई गई। विधायक सुनील उइके एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलबाके की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया । कांगला डेम पर हुए कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम देबू जीत ने रंगारंग प्रस्तुति दी।

छिन्दवाड़ा/दमुआ. नव वर्ष के स्वागत एवं स्वच्छता रैकिंग में दमुआ नगर पालिका परिषद को वन स्टार के साथ पच्चीस लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए जाने की खुशी मनाई गई। विधायक सुनील उइके एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलबाके की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया । कांगला डेम पर हुए कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम देबू जीत ने रंगारंग प्रस्तुति दी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगाप्रसाद तिवारी, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, पाढुर्णा विधायक नीलेश उइके,परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि एवं जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद निरापुरे मौजूद थे। संचालन विधायक सुनील उइके ने किया। परासिया के म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों आनंद मालवीय,अर्चना टेकाम, महेन्द्र मालवीय,रजत राय एवं कपिल भावरकर की प्रस्तुतियों ने तालियां बटोरी। अतिथियों ने अपने सम्बोधन में कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया गया। अनुसूचित जाति आयोग सदस्य गुरू चरण खरे ने आभार व्यक्त किया। नपा अध्यक्ष गुलबाके ने उपलब्धि के लिए समस्त सफाई मित्रों ,नपा कर्मचारियों ,सभापति पार्षदों नागरिकों का आभार जताया। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में युवा उत्सव में वाद विवाद का विषय कन्या विवाह की उम्र 21 वर्ष उचित या अनुचित पर छात्र-छात्राओं ने खुल कर अपनी बात रखी । पक्ष व विपक्ष में रखे गए युवाओं के विचारों की प्रोफेसरों ने सराहना की। युवा प्रभारी डॉ. संगीता वाशिंगटन व स्टाफ ने उत्साह बढ़ाया। इधर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। इसमें ओबीसी छात्र-छात्राओं को बकाया छात्रवृत्ति दिलाने की मांग की गई । साथ ही ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से कराने की मांग की।

Celebration celebrated in Damua on achievement in cleanliness