अध्यक्ष व सदस्यों को नहीं मिली विकास निधि , पंचायत पर ताला लगाने का अल्टीमेटम

जनपद पंचायत सदस्यों को 9 माह से अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए निधि जारी नहीं हुई है। सदस्यों ने रोष व्यक्त करते हुए 15 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर जनपद पंचायत कार्यालय को ताला लगाने की चेतावनी दी है।

Chairman and members did not get development fund, ultimatum to lock panchayat