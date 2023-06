अंतिम तिथि को भी नहीं की गई चना-मसूर की खरीदी

समर्थन मूल्य पर चना -मसूर की खरीदी की अंतिम तिथि छह जून को भी किसान निराश रहे। केंद्रों पर उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद जिन किसानों ने मई माहके अंतिम सप्ताह में स्लाट बुक कराया था। वहां उपज तोलने की अंतिम तिथि 6 जून दी गई थी। किसान जब एक जून से अपनी उपज लेकर संबंधित सोसाइटी के खरीदी केंद्रों पर पहुंचे तो वहां खरीदी करने से इनकार कर दिया गया।

Chana-Masoor was not purchased even on the last date