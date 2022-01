छिंदवाड़ा की सीमा में लगा दिए चांद के रेडिमेड शौचालय

नगर परिषद चांद के रेडिमेड शौचालय उसकी सीमा से बाहर लग गए और जिम्मेदारों को पता ही नहीं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत चांद नगर परिषद को प्लास्टिक से बने शौचालय मिले थे। जिन्हें अपनी सीमा क्षेत्र में लगवाना था, लेकिन दो रेडिमेड शौचालय छिंदवाड़ा जनपद की पंचायत ग्राम उमहर के एक निजी स्कूल के सामने लगा दिए गए। ये किसके आदेश से और कब लगवाए इसके बारे में जानकारी देने से जिम्मेदार कतरा रहे हैं।

छिन्दवाड़ा/चांद. नगर परिषद चांद के रेडिमेड शौचालय उसकी सीमा से बाहर लग गए और जिम्मेदारों को पता ही नहीं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत चांद नगर परिषद को प्लास्टिक से बने शौचालय मिले थे। जिन्हें अपनी सीमा क्षेत्र में लगवाना था, लेकिन दो रेडिमेड शौचालय छिंदवाड़ा जनपद की पंचायत ग्राम उमहर के एक निजी स्कूल के सामने लगा दिए गए। ये किसके आदेश से और कब लगवाए इसके बारे में जानकारी देने से जिम्मेदार कतरा रहे हैं।नगर परिषद चांद की स्वच्छता अभियान प्रभारी भारती चौरसिया ने इस सम्बन्ध में बताया यह मेरे प्रभार लेने से पहले का मामला है। एक-दो दिन में उन्हें वापस मंगा रहे है। नगर में सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। जुन्नारदेव नगर के वार्ड 12 माजरी से चंद्रशेखर स्कूल के बीच पुलिया का निर्माण पूरा होने वाला है। लगभग चार-पांच वर्ष पहले पुलिया टूट जाने के कारण आवागमन अवरुद्ध था। नगर पालिका प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से पुलिया बनाने की मांग की जा रही थी। काम शुरू हुआ। गुरूवार को नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू सीएमओ सत्येंद्र सिंह सलवार की मौजूदगी में पुलिया पर स्लैब डाले गए। इस दौरान उपयंत्री सुरेश मिश्रा ,सभापति शिवराम चौरे ,पार्षद बरखा रानी लगे ,सरोज भलावी, उर्मिला अमर वंशी ,रमेश साहू प्रेम शाह मौजूद थे। पुलिया का निर्माण कार्य 25 लाख की लागत से किया जा रहा है ।शासकीय बालक शाला चांदामेटा में स्कूल के आसपास झाडिय़ों की वजह से जहरीलों कीटों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग व प्रशासन से झाडिय़ों की सफाई कराने की मांग की।

