आरक्षण के बाद बदली तस्वीर, कहीं चुनौती तो कहीं मौका

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण के बाद तस्वीर बदल गई है। एक ओर चुनाव लडऩे का सपना देखने वालों की राह आसान हुई है। वहीं लंबे समय से काबिज नेताओं के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पहले ही ओबीसी मुक्त आरक्षित हुआ है। कुल 30 में से 10 वार्डों का आरक्षण ओबीसी के लिए हुआ है। भाजपा नेता और नगर पालिका उपाध्यक्ष अरूण भोसले के लिए आरक्षण ने चुनौती पैदा कर दी है। इस आरक्षण से उनके वार्ड सहित आसपास के वार्ड भी महिला आरक्षित हुए है। अब उन्हें नया वार्ड तलाशना होगा। वहीं टेकड़ी वार्ड में कांग्रेस अध्यक्ष योगेश खोड़े और भाजपा के अध्यक्ष विष्णु लेंडे के लिए चुनाव लडऩे का रास्ता साफ

हो चुका हैं। ये रहेगी वार्ड वार आरक्षण की स्थिति हनुमंती वार्ड ओ बी सी मुक्त के लिए आरक्षित हुआ है। गांधी वार्ड जनरल महिला ,राधाकृष्ण वार्ड जनरल मुक्त,जाटबा वार्ड ओबीसी मुक्त,आजाद वार्ड जनरल महिला ,टेकड़ी वार्ड जनरल मुक्त ,गुरूदेव वार्ड जनरल महिला,घनपेठ वार्ड ओबीसी महिला ,तिलक वार्ड जनरल महिला ,खारी वाड ओबीसी महिला ,शिवाजी वार्ड ओबीसी मुक्त ,मेघनाथ वार्ड एस टी महिला ,स्ंात रविदास वार्ड ओबीसी महिला ,पेवठा वार्ड जनरल मुक्त ,भगतसिंह वार्ड जनरल महिला ,गणेश वार्ड जनरल मुक्त के लिए आरक्षित हुआ है। इसी तरह , वसई वार्ड एस सी महिला ,प्ंाढरी वार्ड जनरल महिला ,अंबा वार्ड एस सी महिला ,भवानी वार्ड ओबीसी मुक्त ,अंाबेडकर वार्ड जनरल मुक्त ,महावीर वार्ड एससी मुक्त ,स्ंातोषी माता वार्ड जनरल मुक्त, रानी दुर्गावती वार्ड ओबीसी मुक्त ,जवाहर वार्ड एस टी मुक्त ,गुरूनानक वार्ड जनरल मुक्त ,शास्त्री वार्ड जनरल मुक्त ,जलाराम वार्ड ओबीसी महिला ,सुभाष वार्ड ओबीसी महिला,शंकर नगर वार्ड जनरल महिला के लिए आरक्षित हुआ है।

Changed picture after reservation, somewhere a challenge or an opportunity