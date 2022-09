Pench National Park: कूनो के चीतों के लिए पेंच से भेजे जाएंगे चीतल

हर वर्ष तय होता है लक्ष्य: प्रदेशभर के वन्यजीव अभयारण्य में शिफ्ट किए जाते हैं चीतल, पेंच उन नेशनल पार्कों में से एक जहां क्षमता से अधिक वन्यजीव

प्रभाशंकर गिरी

छिंदवाड़ा. श्योपुर के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के चीता प्रतिस्थापन परियोजना में पेंच नेशनल पार्क की भी अहम सहभागिता है। 17 सितम्बर को दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से आने वाले आठ चीतों की खुराक के लिए पेंच नेशनल पार्क से चीतलों की शिफ्टिंग की जानी है। छह माह में वहां 500 चीतल छोड़े जाने का लक्ष्य है।

दरअसल, पेंच नेशनल पार्क को देश के उन सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में गिना जाता है, जहां क्षमता से अधिक वन्यजीव हैं। विभाग मुख्यालय से हर वर्ष यहां से अन्य नेशनल पार्क के लिए चीतल शिफ्टिंग का लक्ष्य दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ व इनके समकक्ष अन्य मांसाहारी जीवों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना है। वहीं एक क्षेत्र विशेष में चीतलों की संख्या (डेंसिटी) बनाए रखने के लिए भी यह बेहद जरूरी है। पेंच नेशनल पार्क में ये सिलसिला वर्षों से जारी है। हर वर्ष हजारों चीतल अन्य पार्कों में शिफ्ट किए जाते हैं। इस वर्ष भी 6700 चीतलों की शिफ्टिंग का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 2486 चीतल अब तक भेजे जा चुके हैं।

विशेषज्ञों की माने तो मांसाहारी वन्यजीव के अनुपात में उस क्षेत्र में शाकाहारी जीव होना बेहद जरूरी है। यदि चीतल जैसे वन्यजीव नहीं होंगे, तो मांसाहारी जानवरों का जंगल में ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाना मुश्किल है। वे आवासीय क्षेत्रों में घुसपैठ कर मवेशियों का शिकार करने लगते हैं।

Cheetals will be sent from Pench for the cheetahs of Kuno