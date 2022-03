गांव के प्रवेश द्वार पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित

महाशिवरात्रि पर्व पर मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा नगर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई। इस अवसर पर युवाओं ने माध्यम से चुनरी रैली निकाली। झांकियां सजाई। धूमधाम से सर्पा नदी के किनारे नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जयघोष के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई।

छिन्दवाड़ा/ मोहगांव. महाशिवरात्रि पर्व पर मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा नगर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई। इस अवसर पर युवाओं ने माध्यम से चुनरी रैली निकाली। झांकियां सजाई। धूमधाम से सर्पा नदी के किनारे नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जयघोष के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों सहित विधायक विजय चौरे, सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलंबे ,नगर परिषद अध्यक्ष सपना सुभाष कलंबे ,सभी पार्षद, सीएमओ राजाराम वरठी , दशरथ बावनकर , मंदिर कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शर्मा सभी सदस्य मौजूद थे। शिव मंदिर मोही जलाशय में महाशिवरात्रि के अवसर पर निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिव मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे लोगों का उपचार किया गया। डॉ आशीष कडु, डॉ .अरूंधती कडु, डॉ.उमेष कडवे, डॉ .मिनल कड़वे, डॉ.चन्द्रशेेखर तिजारे, डॉ.संदीप जैस्वाल, डॉ .प्रशांत महाले ने 94 रोगियोंं का उपचार कर मुफ्त दवा बांटी। शिव मंदिर में तिगांव मारूड चिचखेड़ा सहित मुलताई के आसपास ग्रामीण दर्षन के लिए पहुंचे। सामूहिक विवाह : बौध्द युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति की बैठक में 20 फरवरी को हुए सम्मेलन पर चर्चा की गई। अध्यक्षता मार्गदर्शक मुलीधर काम्बले ने की। सचिव जीके पाटिल व कोषाध्यक्ष नत्थूजी शेंडे ने सम्मेलन में आय व्यय की राशि व आगामी कायक्रमों की जानकारी दी। अध्यक्ष मुकेश बागडे ने बताया कि बौध्द परिचय बुकलेट का प्रकाशन किया जाएगा। आगामी दिनों में नगर में बौध्द सामूहिक विवाह के आयोजन पर चर्चा हुई। बैठक में संरक्षक डॉ अशोक भगत सहित सभी पदाधिकारी व्यापारी संगठन अध्यक्ष दिलीप बागडे, कैलाश गजभिए, विजय नागदवने, प्रकाश शेंडे, उमाशंकर शेंडे, सिद्धार्थ बागडे, राजेश डोंगरे, युवराज दुफारे, निरंजन बागडे, अरविंद बंसोड़, मयूर गजभिये मौजूद थे।





Chhatrapati Shivaji's statue installed at the entrance of the village