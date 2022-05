CHHINDWARA NEWS: विधायक का मतदाता सूची में दो बार नाम, मचा सियासी बवाल

आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की है।

Published: May 30, 2022 12:22:08 pm



छिंदवाड़ा. चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु हो गया है। एक दूसरे की गलतियां निकालने में नेता जुट गए हैं। ताजा मामले में रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विजय झांझरी ने जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके का नाम छिंदवाड़ा शहर के वार्ड नंबर-41 मतदाता सूची में दो बार होने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की है। उनका कहना है कि वर्ष 2021 में छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर का पद अनुसूचित जनजाती वर्ग के लिए आरक्षित होने पर जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने वार्ड नम्बर-41 की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया। वार्ड नम्बर-41 के भाग 1 देवरे कालोनी क्षेत्र में मतदाता क्रमांक 256 पर उनका नाम वर्ष 2021 में जुड़ा था। उन्होंने वर्ष 2022 में वार्ड नम्बर-41 के भाग 4 गेडामबाड़ा क्षेत्र में भाग 4 मतदाता क्रमांक 44 पर पुन: अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दो बार होना कानूनन अपराध है। इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग प्रशासन से की गई है।

