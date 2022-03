कोरोना से राहत मिली तो गांवों में पहुंच गया चिकन पॉक्स

कोरोना से राहत मिली तो पांढुर्ना के कई गांवों में गर्मी से पहले ही बच्चों में चिकन पॉक्स फैलने लगा है। अस्पतालों में इन दिनों चिकन पॉक्स के रोगी बढऩे लगे हैं। ग्राम लेंढोरी और आसपास के गांवो में छह से 10 साल तक के कई बच्चे चिकन पॉक्स से संक्रमित मिले हैं। आमतौर पर तेज गर्मी में यह बीमारी पनपती है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.मिलिंद गजभिए ने बताया कि बच्चों में चिकनपॉक्स फैल रहा है। शुरुआत में त्वचा पर लाल रंग के दाने निकलते हैं। यह संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे में फैल जाता है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. कोरोना से राहत मिली तो पांढुर्ना के कई गांवों में गर्मी से पहले ही बच्चों में चिकन पॉक्स फैलने लगा है। अस्पतालों में इन दिनों चिकन पॉक्स के रोगी बढऩे लगे हैं। ग्राम लेंढोरी और आसपास के गांवो में छह से १० साल तक के कई बच्चे चिकन पॉक्स से संक्रमित मिले हैं। आमतौर पर तेज गर्मी में यह बीमारी पनपती है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.मिलिंद गजभिए ने बताया कि बच्चों में चिकनपॉक्स फैल रहा है। शुरुआत में त्वचा पर लाल रंग के दाने निकलते हैं। यह संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे में फैल जाता है। जिन बच्चों की माताओं को बचपन में यह बीमारी नहीं हुई है उन्हें बच्चों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। बच्चों को आइसोलेट कर मास्क लगाकर रहना चाहिए। सावधानी बरतने से संक्रमण को रोका जा सकता है। सिविल अस्पताल में रोजाना बच्चों को लेकर माता -पिता पहुंच रहे है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होता नजर आ रहा है। डॉ .गजभिए ने बताया कि यह बीमारी छींकने, खांसने, संपर्क में आने से फैलती है। इसके प्रमुख लक्षण बुखार के साथ शरीर पर छोटे दाने दिखाई देना है। यह लक्षण दिखाई देने पर बच्चे को स्कूल नहीं भेजकर आईसोलेट करना चाहिए। इधर शासकीय पेंचवेली महाविद्यालय परासिया में कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।सभी से कोविड गाइड लाइन का पालन करने, वैक्सीनेशन, मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंंसिग का पालन करने के लिये कहा गया। इस अवसर पर डॉ. ख्याति सोनी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी संतोषी रोमडे, टीम लीडर मनीष भलावी, स्वयंसेवक राधेश्याम आनंद, भगवान दास, स्वयंसेविका लक्ष्मी कश्यप, दिव्यानी, निकिता, दिशा दिव्या रवीना सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

Chicken pox reached the villages after getting relief from Corona