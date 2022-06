बाल कलाकारों के सुरों से सजी महफिल

कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में रविवार शाम बालक व किशोर वय के गायकों ने जलवा बिखेरा। उन्होंने शास्त्रीय व लोकप्रिय गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति से दर्शकों को दिल जीत लिया। गायिका निसर्गा सांबारे ने फूलों का तारों का सबका कहना है...., निहाल सहगल ने आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं.... गीत के जरिए छोटी उम्र में प्रतिभा का परिचय दिया। पूजा घाटोडे और राधिका राउत की जोड़ी ने कजरा मोहब्बत वाला अंखियों में ऐसा डाला... गाकर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में गुरूवंश संगीत विद्यालय की ओर से रविवार शाम बालक व किशोर वय के गायकों ने जलवा बिखेरा। उन्होंने शास्त्रीय व लोकप्रिय गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति से दर्शकों को दिल जीत लिया। गायिका निसर्गा सांबारे ने फूलों का तारों का सबका कहना है...., निहाल सहगल ने आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं.... गीत के जरिए छोटी उम्र में प्रतिभा का परिचय दिया। पूजा घाटोडे और राधिका राउत की जोड़ी ने कजरा मोहब्बत वाला अंखियों में ऐसा डाला... गाकर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। सुगम संगीत गायन में निधि येरपुडे और रूपाली येरपुडे ने गरज गरज आज मेघ गरज जाएं रे... गाकर मन मोह लिया। ओजस धुर्वे ने खईके पान बनारस वाला गीत से दर्शकों को पुराना जमाना याद दिला दिया।विधायक निलेश उईके, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल, संस्था अध्यक्ष महेश दुबे, सुनिल बुधराजा, वैशाली महाले एवं अतिथियों की मौजूदगी में गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई। संगीत संध्या में शिवम येरपुडे, रूपाली येरपुडे, निसर्गा सांबारे, निहाल सहगल, निधि येरपुडे, राधिका राउत, संावरी कलंबे, प्रगति चरपे, ओजस धुर्वे, पुंजा खुरसंगे, गणेश हिरूडकर, विनोद धोटे, साक्षी ढोमणे, पूजा घाटोडे,हरिओम धोंडी और अक्षय येरपुडे ने गीतों की प्रस्तुति दी। विधायक और नपाध्यक्ष ने सभी गायकों की सराहना की। विद्यालय संचालिका प्रांजलि येरपुडे ने गतिविधियों की जानकारी दी।बौद्ध महासभा की बैठक: जाम में रविवार को भारतीय बौद्ध महासभा की बैठक हुई। जाम अध्यक्ष दीनबंधु शेंडे की अध्यक्षता में बौद्ध विहार में हुई बैठक में महासभा के महासचिव अशोक डोंगरे सहित पदाधिकारी अरुण बागडे, प्रवीण ठवरे मौजूद थे। जाम शाखा में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वक्ताओं ने महासभा के उद्देश्य और गतिविधियों से अवगत कराते हुए सक्रिय रूप से कार्य करने को कहा। जल्द ही गांव में समता सैनिक दल का गठन भी किया जाएगा। बैठक में शेखर बंसोड,सोनू राऊत, देवानंद नारनवरे, अमर गजभिए, सुनील बंसोड, अलकेश बंसोड उपस्थित थे।

