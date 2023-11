भारी वाहनों को सामने देख घबराए रैैली में लाए गए बच्चे

मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मतदाताओं को जागरूक करने उत्कृष्ट विद्यालय से रैली निकाली गई। इसमें सर्वाधिक संख्या स्कूल के बच्चों की थी। रैली निकालते समय यातायात व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया । रैली जैसे ही सडक़ पर पहुंची। दोनों ओर से आते भारी वाहनों को देख बच्चे घबरा गए। एसडीएम ने सडक़ पर पहुंच कर वाहनों को रोका । भारी वाहनों के बीच कलेक्टर अजय देव शर्मा की कार भी फंस गई।

Children brought to the rally got scared after seeing heavy vehicles in front