तपती धूप में नंगे पैर स्कूल आने वाले बच्चों को मिली चप्पलें

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना .तपती धूप में नंगे पैर स्कूल पहुंचने वाले बालक- बालिकाओं का दर्द एक समाजसेवी संस्था ने महसूस किया और ऐसे सभी बच्चों को चप्पलें मुहैया कराई। चप्पलें पा कर बच्चों के चेहरे खिल उठे। आज भी छिन्दवाड़ा जिले के सुदूर गांवों में ऐसे कई परिवार है जो गरीबी के कारण बच्चों को जूते-चप्पल नहीं दिला पाते। ये बच्चे पैदल ही तेज धूप हो या कड़ाके की सर्दी ऐसी ही आना जाना करते हैं। ग्रीनसोल फाउंडेशन द्वारा चप्पल प्रदान की गई। आदिवासी बहुल ग्राम पिटेर रैय्यत के कलमढाना के शासकीय माध्यमिक शाला में कई बच्चों को चिलचिलाती धूप में बिना चप्पल पहने स्कूल आते आ जाते देख संस्था के उत्तम देशमुख एवं दीपक पवार ने शिक्षक ओंकार साहू से चर्चा की। संस्था की ओर कलमढाना स्कूल के बच्चों को चप्पलें वितरित की । चप्पल पा कर बच्चे खुश नजर आए। इधर मंगलीबाजार क्षेत्र के निवासियों को ग्रीष्मकाल में जलसंकट का सामना करना पड रहा था। गत दिनों वार्डवासियों ने मटका रैली निकालकर नगर पालिका के समक्ष प्रदर्शन किया था। इसके बाद नपा ने मंगलीबाजार में बोर कराया है। इसमें पर्याप्त पानी है। जैसे ही पानी की धार निकली वार्डवासियों ने खुशियां मनाई। पूर्व पार्षद विनोद मालवी ने बताया कि जन आंदोलन के कारण बोर खनन हुआ और वार्डवासियो को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं कोलिया बस्ती विष्णु मंदिर ,दमुआ रोड के पास से 800 मीटर सडक़ की हालत जर्जर है। कई वर्षों से ग्रामवासी इसी सडक़ से आवागमन करने को मजबूर है । खराब सडक़ के कारण कई बार बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इसी रोड से एंबुलेंस का भी आना जाना है इसके बाद भी सडक़ की मरम्मत नहीं कराई जा रही। इसी सडक़ से छह गांवों के लोग आते-जाते हैं। ग्रामीण हेटी माली ,जगनिया पनारा ने प्रशासन से तत्काल सडक़ मरम्मत कराने की मांग की है।

Children coming to school barefoot in the scorching sun got slippers