24 वार्डों के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित

राज्य शिक्षा केन्द्र ने इस साल स्वयं स्कूलों की जिओ टैगिंग की है , जिससे स्कूलों के एक किमी की परिधि के वार्डों के बच्चे ही इसका लाभ ले पा रहे हे। इस मामले में कई पालक जनपद शिक्षा केन्द्र पहुंचे व अधिकारियों से सवाल किए। जनपद शिक्षा केन्द्र के अनुसार यह व्यवस्था राज्य केन्द्र से हुई है।

Children of 24 wards deprived of right to education