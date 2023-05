बच्चों ने ट्रैकिंग के जरिए समझा कस्बे का भूगोल व इतिहास

विद्या देवी शुक्ला महाविद्यालय मैदान में आयोजित कराते कैंप के प्रशिक्षणार्थियों को ग्रामीण परिवेश एवं जुन्नारदेव नगर की सीमा से अवगत कराने के लिए ट्रैकिंग का आयोजन किया गया। विभा तारन और कराते कोच योगेश रुखमांगद के नेतृत्व में 33 बच्चों ने ग्राम पंचायत चिखलमऊ से पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। बैलखेड़ी, तामिया रोड गारादेही होते हुए हनुमान मंदिर टेकड़ी पहुंचे। यहां दर्शन कर विश्राम किया।

Children understood the geography and history of the town through tracking