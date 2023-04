परीक्षा देने पहुंचे बच्चों को स्कूल पर मिला ताला

परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे के समय शालाओं में शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिकायतें मिल रही है। विकासखंड स्रोत समन्वयक अनूप केचे ने शासकीय माध्यमिक शाला तुरसी के तीन शिक्षकों को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ पत्र जारी किया।

Children who came for examination got lock on school