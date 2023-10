पीडि़त दुकानदारों की आर्थिक मदद के लिए आगे आए नागरिक

नगर में शुक्रवार को अग्निकांड में 18 से 20 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। अब इनकी सहायता जनता करेगी। आग से रेडिमेड कपड़ा ,मनिहारी व अन्य सामग्री की दुकानें जलकर राख हो गई थी। व्यापारियों का रोजगार ही समाप्त हो गया। दुकानदारों की आर्थिक मदद के लिए नगर के लोग आगे आए व आर्थिक सहयोग की रूपरेखा बनाई गई।

Citizens came forward to provide financial help to the affected shopkeepers.