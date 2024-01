कार्यकर्ता सम्मेलन में अध्यक्ष पद की दावेदारी

भारतीय जनता पार्टी के छह नए मंडलों के गठन के साथ ही अध्यक्ष पद के लिए नेताओं ने भागदौड़ शुुरु कर दी है। कार्यकर्ता सम्मेलनों में अपने समर्थकों की भीड़ जुटा कर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जताई जा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष वैशाली महाले रविवार को तिगांव में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची । अध्यक्ष पद के दावेदारों ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया।

Claim for the post of president in workers conference