एक कमरे में पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं

स्कूल के कमरे जर्जर होने की वजह से एक ही कमरे में पहली से पांचवी तक की कक्षाए संचालित की जा रही है। स्कूल में तीन शिक्षक पदस्थ हैं। एक शिक्षक को अन्य स्कूल में अटैच किया है। पहली से पांचवीं तक में मात्र 17 बच्चे अध्यनरत हैं।

Classes from 1st to 5th in one room