बरामदे में लगानी पड़ती हैं कक्षाएं

जिला मुख्यालय से लगे लिंगा के हायर सेकंडरी स्कूल में छात्र संख्या व कक्षाओं के अनुपात में कमरे नहीं होने से बरामदे में क्लास लगानी पड़ती है। यहां अभी 320 बच्चे अध्यनरत है। प्रतिवर्ष छात्र संख्या बढ़ रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं जस की तस है।

Classes have to be held in the verandah