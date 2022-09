सफाई व्यवस्था बेपटरी, चुनाव में व्यस्तता का बहाना

नगर में सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई है। नगर परिषद के अधिकारियों का पूरा ध्यान चुनाव पर है । न तो नियमित सफाई हो रही और न पार्कों का रख रखाव । इनमें आवारा पशु विचरण कर रहे हैं। गाजर घास बढ़ गई है।नगर परिषद के तीन पार्कोंं की हालत खराब है।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. नगर में सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई है। नगर परिषद के अधिकारियों का पूरा ध्यान चुनाव पर है । न तो नियमित सफाई हो रही और न पार्कों का रख रखाव । इनमें आवारा पशु विचरण कर रहे हैं। गाजर घास बढ़ गई है।नगर परिषद के तीन पार्कोंं की हालत खराब है। वार्ड 10 के पार्क की कई दिनों से सुध नहीं ली गई। इसके एक कोने में गंदा पानी जमा है। बदबूं आ रही थी। पास ही शराब की खाली बोतलें पड़ी है। पानी के टैंक की भी सफाई नहीं होती है। शाम होते ही पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। वार्ड छह नदी के किनारे 20 सीटों

वाला शौचालय है पर आज तक यहां की सडक़ नहीं बनी है। लाइट की सुविधा नहीं होने से रात में अंधेरा रहता है। लोगों को परेशानी होती है। ग्राम पंचायत खेडीकला में जन अभियान परिषद की ओर से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में गांव की साफ-सफाई की गई। ग्रामीओं और छात्र -छात्राओं को स्वच्छता के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भीमराव वालके ने की। जनपद सदस्य योगीता वानखेड़े, सरपंच अरूण इवनाती, उपसरपंच धनराज कुमरे, पूर्व जनपद अध्यक्ष मनोहर ठाकुर, सचिव सुभाष काले, जनअभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक दिलीप आठनेरे, प्राचार्य उमा सिरसाम उपस्थित थे। सभी ने मिलकर सफाई की व लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हरगांव में कक्षा तीसरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। बाद में रैली निकालकर सफाई का संदेश दिया। दो अक्टूबर तक मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

Cleanliness system derailed, an excuse to be busy in elections