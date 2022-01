खदानों से चोरी हो रहा कोयला, वाहन से 70 बोरी पकड़ाया

पुलिस प्रशासन क्षेत्र में रेत और कोयले की अवैध कारोबार को रोकने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार रात जुन्नारदेव पुलिस ने हिंगलाज मंदिर मार्ग मोहन कालरी के पास अवैध कोयले से भरी हुई पिकअप को पकड़ लिया। साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन में 70 बोरियों में कोयला भरा था।पुलिस ने वाहन को जब्त कर रवि(२५) पिता संतोष गजभिए निवासी छाबड़ी, अंकित (२८)पिता राजेंद्र अग्रवाल निवासी मोहन कालरी अंबाड़ा तथा पंकज उर्फ राजा सिंह ठाकुर (32) निवासी मोहन कालरी अंबाड़ा को गिरफ्तार किया है।

Coal being stolen from mines, 70 sacks from vehicle caught