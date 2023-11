कोयला खदानों को नहीं मिली मंजूरी

Submitted by:

कोयलांचल के पेंच एवं कन्हान क्षेत्र की चार कोयला खदानों में विभिन्न कारणों से उत्पादन बंद है। अधिकांश खदानों में बडी संख्या में कर्मचारियों को बिना काम के वेतन देना पड़ रहा है। पहले से घाटा झेल रहे पेंच कन्हान की हालत और बदतर होती जा रही है। परासिया तथा जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में यह मुद्दा जोर पकडने लगा है।

Coal mines did not get approval