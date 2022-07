गले में अटका सिक्का, बच्चे की जान सांसत में

घुट्टी गांव में शुक्रवार को छह साल के एक बच्चे ने दो रुपए का सिक्का निगल लिया। पहले तो गांव में ही कोशिश की गई । सफलता नहीं मिलने पर रात 11 बजे परिजन बालक निकलेश मसकोले को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे। निकलेस परेशान था और पानी भी नही पी रहा था।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. घुट्टी गांव में शुक्रवार को छह साल के एक बच्चे ने दो रुपए का सिक्का निगल लिया। पहले तो गांव में ही कोशिश की गई । सफलता नहीं मिलने पर रात ११ बजे परिजन बालक निकलेश मसकोले को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे। निकलेस परेशान था और पानी भी नही पी रहा था। अस्पताल में मौजूद नपा उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल व भाजपा नेता मनोहर चौकसे ने बीएमओ डॉ.रविंद्र बाथम को फोन पर जानकारी दी। इस दौरान बच्चे का पेट दबाकर उल्टी कराकर सिक्का निकालने की कोशिश की गई। एक्सरे में सिक्का गले में अटका दिख रहा था। डॉ. बाथम ने श्वास नलिका को गले के अंदर डाला । नली बाहर निकालते ही सिक्का बाहर की ओर निकल गया इस तरह बच्चे की जान बच गई।इधर चांदामेटा के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्था की दरकार है। यहां पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर के जागरूक नागरिकों ने बताया कि अस्पताल भवन की मरम्मत गुणवत्ताहीन है। नसबंदी शिविर में आने वाली महिलाओं के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था एवं सुविधाएं दी जाए। मरीजों के भोजन के लिए अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य शिविर में भोजन का अधिक बिल लगाया गया है। आपातकालीन सेवा के लिए सिविल अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए । मेन रोड से अस्पताल तक सीसी रोड बनाया जाए। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को शासन द्वारा निर्धारित पोषक आहार नियमानुसार नही दिया जाता। इसकी जांच कराई जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की मांग की है।

Coin stuck in throat, child's life is in breath