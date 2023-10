पांढुर्ना में जल्द हो कलेक्टर व एसपी की नियुक्ति

पांढुर्ना जिला के पूरी तरह गठन और जल्द ही कलेक्टर, एसपी की पदस्थापना के संबंध में भाजपा नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर मनोज पुष्प से भेंट की। भाजपा के प्रकाश उईके, नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र घोड़े, कृष्ण कुमार डोबले ने कलेक्टर से नांदनवाड़ी में तहसीलदार कोर्ट प्रारंभ करने की मांग की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार को पांढुर्ना में जल्द से जल्द कलेक्टर व एसपी की नियुक्ति करनी चाहिए।

Collector and SP should be appointed soon in Pandhurna