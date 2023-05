कलेक्टर ने लिया कोयलांचल में विकास कार्यों का जायजा

Submitted by:

छिंदवाड़ाPublished: May 11, 2023 11:26:57 pm

जिला कलेक्टर शीतला पटले बुधवार को कन्हान क्षेत्र के दौरे पर पहुंची। उन्होंने ग्राम पंचायत पालाचौरई, नजरपुर, जमकुंडा में जनसेवा अभियान 2.0 एवं लाड़ली बहना योजना शिविर में पहुंच कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

Collector took stock of development works in Koyalanchal