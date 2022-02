College: सीएम हाउस के हस्तक्षेप के बाद माना नोडल कॉलेज, खिलाड़ी हुए रवाना

रविवार को भुवनेश्वर के लिए रवाना कर दिया गया है।



छिंदवाड़ा. सीएम हाउस के हस्तक्षेप के बाद खिलाडिय़ों को अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में भेजने एवं वित्त संबंधी आ रही समस्याओं का निदान हो गया है। नोडल कॉलेज(पीजी कॉलेज) भी वित्तीय जिम्मेदारी लेने के लिए मान गया है। यही नहीं राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय परिक्षेत्र की एथलेटिक्स टीम को भी रविवार को भुवनेश्वर के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि अभी भी एक पेंच फंसा हुआ है। जिस पर सोमवार को फैसला हो सकेगा। दरअसल राजा शंकर विश्वविद्यालय परिक्षेत्र की एथलेटिक्स टीम को भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में शामिल होने जाना था, लेकिन विश्वविद्यालय शनिवार शाम तक टीम भेजने को लेकर राजी नहीं था। इसके बाद खिलाडिय़ों ने नेताओं के दरवाजे खटखटाए। वहीं दो दिन पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् एवं एनएसयूआई ने भी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा था। इसका परिणाम यह रहा कि मामला मुख्यमंत्री हाउस तक पहुंच गया। बताया जाता है कि वहां से फोन जिला प्रशासन के पास पहुंचा। इसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय एवं पीजी कॉलेज में सामजस्य बैठाया। इसे लेकर रविवार को भी विश्वविद्यालय में गतिविधि होती रही।

MP College Reopen Date Colleges will open in MP from September 15