विवाह की उम्र मुद्दे पर कॉलेज छात्राओं ने बेबाकी से रखे विचार

छिन्दवाड़ा/बिछुआ. शासकीय महाविद्यालय बिछुआ में गुरूवार से युवा उत्सव की शुरुआत की गई। युवा उत्सव प्रभारी डॉ मनीता कौर ने बताया पहले दिन साहित्यिक विधाओं के अंतर्गत भाषण, वाद-विवाद और प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कन्या विवाह की आयु 21 वर्ष करना उचित है या नहीं विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रा प्रतिमा राजपूत, खुशबू बोबड़े, जितेन्द्र सातनकर ने खुल कर अपनी बात रखी और जमकर तालियां बटोरी। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान विषय पर भाषण स्पर्धा में प्रतिमा राजपूत, भगवंतराव नंदेश्वर, खुशबू बोबड़े ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रश्न मंच स्पर्धा में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। सर्वाधिक प्रश्नों का सही जवाब देकर अंकित, प्रकाश मालवीय, यश मालवीय ने बाजी मारी । डॉ. संतोष उपाध्याय, डॉ.मनीषा आमटे, नीरज कुमार, डॉ.सोनल खरे, ट्विंकल सोलंकी, डॉ.नसरीन अंजुम खान, डॉ.अजीत डेहरिया,आत्माराम सोलंकी, मीना ठाकरे, विवेक तिवारी ने निर्णायक की भूमिका अदा की। बतौर मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ आरपी यादव ने कहा कि युवा उत्सव के माध्यम से ही युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से बढ़-चढक़र सहभागिता करने को कहा। युवा उत्सव को उपयुक्त माध्यम बताया। शासकीय पेंचवेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय परासिया में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की छात्रा लक्ष्मी कश्यप द्वारा बाल लैंगिक शोषण एवं बाल तस्करी की पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गयी । छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। छात्रा को ऐसे अन्य मुद्दों पर प्रदर्शनी के लिए प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. अशोक बारसिया, एसवीके सिंग ने पॉस्को एक्ट की जानकारी दी।

College girls express their views on the issue of age of marriage