पांढुर्ना, सौंसर और जुन्नारदेव में जिला बनने की होड़

पांढुर्ना , सौंसर व जुन्नारदेव को नया जिला बनाने की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। कन्हान बचाओ मंच ने परासिया, दमुआ, नवेगांव, तामिया सहित बैतूल की सीमा से सटे हुए सारणी को समाहित करते हुए जुन्नारदेव को नया जिला बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी जिला भी है।

Competition to become a district in Pandhurna, Saunsar and Junnardev