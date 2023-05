नहीं मिल रहा पूरा राशन, 200 क्विंटल खाद्यान का हिसाब नहीं

ग्राम पंचायत पालाचौरई में संचालित आदिम जातिम सेवा सहकारी समिति की ओर से उपभोक्ताओं को पूरा अनाज नहीं दिया जा रहा। वहीं यहां राशन के स्टाक में भी गड़बड़ी पकड़ी गई है। करीब 200 क्विंटल अनाज का कोई हिसाब -किताब नहीं है।

Complete ration is not available, 200 quintals of food grains are not accounted for