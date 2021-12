अमरवाड़ा एवं हर्रई न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वाधिक 23 वैवाहिक प्रकरणों में समझौता हुआ। एक दूसरे से अलग रह रहे पति-पत्नी समझौते के बाद खुशी-खुशी एक साथ अपने घर लौटे।

Compromise in 23 matrimonial cases brought smile on the faces of the couples