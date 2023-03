जान हथेली पर रखने की मजबूरी

Submitted by:

तिगांव के जनसेवकों ने रेलवे स्टेशन के अधूरे फुटओवर ब्रिज का काम पूरा कराने की मांग की। इस वजह से गांव वालों को अक्सर प्लेटफार्म नम्बर एक पर खडी मालगाड़ी के नीचे से जान हथेली पर लेकर गुजरना पड़ता है।

Compulsion to keep life on hand