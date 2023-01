कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी

कड़ाके की सर्दी के बीच शहर में बस स्टैंड क्षेत्र में कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही है। पिछले एक सप्ताह से एक महिला पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह के पास खुले आसमान के नीचे रह रही है। बचाव के लिए साडिय़ां बांध रखी हैं। महिला की हालत पर राहगीरों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन को संवेदना दिखानी चाहिए और उसे रैन बसेरे में रखना चाहिए।

Compulsion to live under the open sky in the harsh winter