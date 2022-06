संडे सुपर लीग में घमासान , दो गेंदबाजों की हेट्रिक

घोड़ावाडी स्टेडियम में आयोजित संडे सुपर लीग में रविवार को हुआ मैच यादगार बन गया। तानसी क्लब व घोड़ावाडी क्लब के मध्य खेला गए मैच में दोनों ही टीमों के एक-एक गेंदबाज ने हेट्रिक जमाई। तानसी क्लब के अनिल उईके ने घातक गेंदबाजी से हेट्रिक के साथ 4 विकेट हासिल किए तो घोड़ावाडी के रोहित ने हैट्रिक के साथ 5 विकेट झटके। मैच तानसी क्लब ने जीता।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव .घोड़ावाडी स्टेडियम में आयोजित संडे सुपर लीग में रविवार को हुआ मैच यादगार बन गया। तानसी क्लब व घोड़ावाडी क्लब के मध्य खेला गए मैच में दोनों ही टीमों के एक-एक गेंदबाज ने हेट्रिक जमाई। तानसी क्लब के अनिल उईके ने घातक गेंदबाजी से हेट्रिक के साथ 4 विकेट हासिल किए तो घोड़ावाडी के रोहित ने हैट्रिक के साथ 5 विकेट झटके। मैच तानसी क्लब ने जीता। सुबह घरेलू मैदान पर टॉस जीतकर घोड़ावाडी क्लब के कप्तान अंकित सूर्यवंशी ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। निर्धारित 15 ओवरों में तानसी क्रिकेट क्लब की टीम 8 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी। बल्लेबाज क्रिश विश्वकर्मा व अनिल उईके की 30 बॉल पर 53 रनों की पार्टनरशिप पारी ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रोहित ने हैट्रिक के साथ 5 विकेट लिए : घोड़ावाडी क्लब के गेंदबाज रोहित साहू ने हेट्रिक के साथ 5 विकेट व मयूर, आदित्य, अंकित, हर्ष, मोनू ने 1-1 विकेट लिए। घोड़ावाडी क्लब 15 ओवरों में महज 101 रन पर आउट हो गई। घोड़ावाडी क्लब की ओर से रूद्र पाल ने 32 रनों की पारी खेली पर टीम को मैच जिताने में विफ ल रहे। अनिल की भी हैट्रिक: संडे सुपर लीग मैच में तानसी क्लब के अनिल उईके ने अपने बल्ले से 15 रन व घातक गेंदबाजी से हेट्रिक के साथ 4 विकेट हासिल कर प्लेयर ऑफ द डे का पुरस्कार अपने नाम किया। संडे सुपर लीग मैच में मयूर निरापुरे, आयुष श्रीवास्तव, तरुण जंघले, उज्जवल डेहरिया, वंश साहू का सहयोग रहा। आयोजक कोच योगेश रुखमांगद , निर्णायक राज श्रीवास्तव एवं फैज़ खान थे।बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का आनंद लिया।

Conflict in Sunday Super League, hat-trick of two bowlers