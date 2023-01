संविदाकर्मियों के सपने को कांग्रेस सरकार करेगी पूरा: विधायक

Submitted by:

बिजली विभाग के आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों के समर्थन में विधायक कमलेश शाह हड़ताल स्थल पर पहुंचे। विधायक ने कहा कि मांगें जायज हैं। प्रदेश में आगामी समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सभी मांगों को स्वीकार किया जाएगा।

Congress government will fulfill the dream of contract workers: MLA