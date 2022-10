पांढुर्ना और हर्रई में कांग्रेस, दमुआ में भाजपा के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

Submitted by:

लगभग साढ़े तेरह साल बाद नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की वापसी हुई है। कांग्रेस के संदीप घाटोड़े नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष चुने गए। ताहिर पटेल उपाध्यक्ष बने। दोनों ही पदों के लिए चुनाव कराया गया।

नगरपालिका में कांग्रेस के 17 , भाजपा के 10 और 3 निर्दलीय पार्षद है।

Congress in Pandhurna and Harrai, BJP President-Vice President in Damua