अहंकार टूटे बिना जुड़ाव सम्भव नहीं: त्रिपाठी

अहंकार का प्रतीक धनुष है। किसी से भी नहीं टूटा तब श्रीराम उठे और धनुष को तोडक़र सभी को जोड़ दिया। अहंकार टूटे बिना जुडऩा कभी सम्भव ही नहीं है। ये उदगार सतना से आए पं. आदित्य प्रकाश त्रिपाठी ने व्यक्त किए।

Connection is not possible without breaking the ego