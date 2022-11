पेसा एक्ट से जल, जंगल व जमीन का संरक्षण

Submitted by:

जनपद प्रांगण में रविवार को पेसा एक्ट की कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर शीतला पटले ने जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को बताया पेसा एक्ट जल, जमीन, जंगल, सामाजिक समरसता और संस्कृति के रक्षण के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

Conservation of water, forest and land through PESA Act