आदिवासियों से संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे-गोंगपा

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आदिवासियों पर अन्याय व अत्याचार करने का आरोप लगाया। साथ ही छह सूत्री ज्ञापन में कहा कि आदिवासियों से संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की सांठगांठ से ईवीएम को हैक कर सत्ता हासिल की जा रही है ।

Constitutional rights are being taken away from tribals-Gongpa